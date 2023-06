Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia la 1 mai, au fost gasiti. Ei sunt deshidratați, dar in viața, urmand sa ramana in spitalul din Bogota doua saptamani.

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP, preluat de Agerpres.

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP.

- Cei patru copii, in varsta de 13, 9, 4 si un an, disparuti in jungla amazoniana din Columbia de la prabusirea, pe 1 mai, a unui mic avion cu care calatoreau, au fost gasiti in viata, a anuntat vineri presedintele Gustavo Petro, noteaza AFP, citat de Agerpres."O bucurie pentru toata tara! Cei patru…

- Presedintele Gustavo Petro a precizat, joi, pe Twitter, ca cei patru copii disparuți in jungla amazoniana dupa prabușirea unui avion de mici dimensiuni pe 1 mai nu au fost gasiți, asta dupa ce, miercuri, șeful statului anunțase, tot pe Twitter, ca aceștia au fost salvați, scrie AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele columbian Petro dezminte ca cei patru copii disparuti in jungla au fost gasiti. Presedintele columbian Gustavo Petro a dezmintit joi pe Twitter salvarea a patru copii disparuti in jungla amazoniana dupa prabusirea, pe 1 mai, a unui avion de mici dimensiuni care ii transporta, precizand…

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Patru copii indigeni din Columbia au fost gasiți in viața, la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit intr-o jungla deasa, potrivit Sky News.Președintele Gustavo Petro a declarat ca descoperirea a fost facuta in urma unor „cautari dificile” efectuate de armata -…