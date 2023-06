Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Arsenie. Viața de apoi”, road movie documentar scris și regizat de Alexandru Solomon, a fost selectat in competiția “Proxima” a celei de-a 57-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary. Evenimentul va avea loc intre 30

- Filmul The Honey Movie al regizorului moldovean Alexandr Nikitin a fost recunoscut drept cel mai bun film despre natura la Festivalul Internațional de film documentar de la Los Angeles. Despre acest lucru a anunțat Nikitin pe 20 mai pe pagina sa Instagram, transmite Noi.md . "Va amintiți, anul trecut…

- 9 lungmetraje și 16 scurtmetraje intra in competiția Zilelor Filmului Romanesc la TIFF.22. Selecția include cateva dintre cele mai bune filme romanești ale anului trecut, dar și producții care vor avea premiera mondiala in iunie, la Cluj-Napoca.

- Animația moldoveneasca ”OF” a lui Vlad Bolgarin este acum disponibila și pe Youtube. Scurtmetrajul a avut premiera mondiala la Festivalul Internațional de Film de Scurtmetraj din Busan, Coreea de Sud, in aprilie 2019.

- Netflix aduce in programul rețelei de streaming si productii romanesti. Ultima producție autohtona intrata pe rețeua de streaming este filmul Romina VTM, lansat la inceputul acestui an, care a generat incasari-record de doua milioane de dolari, in cinematografe."Romina VTM" este o poveste…

- Asociația Culturala „Salvați Patrimoniul Timișoarei” organizeaza casting pentru un documentar artistic-muzical despre grupul timișorean Pro Musica. Filmul va conține interviuri cu principalii componenți ai grupului, fragmente din concertele susținute de Pro Musica din perioada 1973 – 2003, dar și reconstituiri…

- Filmul "Cand culorile au tacut" prezinta povestea a doua surori gemene, Irina si Silvia. La 24 de ani si-au pierdut vederea, dupa moartea tatalui lor, dar si pe fondul unei afectiuni genetice. Insa ele ne-au spus ca povestea lor nu e trista. E o poveste. Și atat.

- Pe data de 15 martie 2021, filmul Colectiv regizat de Alexander Nanau a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun film strain si Cel mai bun film documentar la cea de a 93 a editie a Premiilor Oscar. A devenit astfel, primul film romanesc nominalizat la Oscar."Colectiv" este un documentar care urmareste…