Miracolele au loc: Femeie cu două utere a născut gemeni O femeie din Israel cu doua utere a adus pe lume gemeni, fiecare dintre copii dezvoltandu-se separat, in cate un uter, conform unui anunt facut joi de spitalul Ichilov din Telv Aviv, transmite DPA. Astfel, gemenii, un baiat si o fetita, s-au "intalnit" pentru prima oara abia dupa nastere, scrie agerpres.ro. Mama gemenilor s-a nascut cu doua utere, conditie cunoscuta drept "uterus didelphys" (didelfie). In cazul sau, unul dintre utere este si divizat pe jumatate, conform comunicatului dat publicitatii de spital. In astfel de circumstante este foarte rar ca o mama sa nasca gemeni.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

