Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut patru zile de la cutremurele devastatoare din Turcia, iar operațiunile de cautare continua. Deși experții spun ca dupa 72 de ore de la seism, șansele de a fi gasiți supraviețuitori scad considerabil, salvatorii asista zilnic la miracole precum recuperarea in viața a

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, sustine ca echipele de interventie din Romania care au plecat in Turcia vor ramane sa lucreze pana se va decide ca nu mai este nevoie, adaugand: "Da, credem in miracole" pentru salvarea celor prinsi sub daramaturi. Raed Arafat a…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), spune ca echipele de salvatori din Romania care au plecat in Turcia vor ramane acolo pana cand se va decide ca nu mai este nevoie de ei. Șefu DSU a zis, joi, in Vama Albita ca temperaturile scazute din Turcia au impact in privinta…

- In urma celor doua cutremure devastatoare produse in cursul zilei de ieri, in Turcia, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate, mii de persoane și-au pierdut viața. Oamenii iși cauta inca disperați familiile printre ruine. Imaginile durerii dupa seismele catastrofale care s-au…

- Cutremurul din sudul Turciei a curmat mii de vieți. Chiar și pe cea a unei tinere mame, care a mai trait cat sa-și aduca pe lume copilul din pantece. Bebeșulul ei s-a nascut printre daramaturi și traiesc. Din pacate, mama sa s-a stins din viața dupa ce a adus pe lume o noua viața. S-a […] The post Cutremurul…

- Cel puțin 1.500 de persoane au murit in urma unui puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care s-a produs luni dimineața, in apropiere de granița turco-siriana. Șocul puternicului cutremur care a lovit sudul Turciei și Siria vecina, provocand moartea a 1.500 de persoane in ambele țari, a fost…

- Iata cele patru reguli pe care jurnalista le-a invatat de la femeile japoneze, renumite pentru frumusetea lor fara batranete. Daca faci sport ca un luptator de sumo, vei arata ca un luptator de sumo Luptatorii de sumo nu iau micul dejun. Dimineata, la prima ora, acestia incep antrenamentul in forta,…

- Un medicament folosit in prezent la tratarea cancerului ar putea fi utilizat pentru a trata și unele boli legate de varsta.Omenirea a fost preocupata de nemurire inca din cele mai stravechi timpuri iar acum cercetarile fac un pas inainte odata cu rezultatele unui studiu din Noua Zeelanda, publicat in…