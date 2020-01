Stiri pe aceeasi tema

- MAE a transmis ca in prezent sunt trei romani in provincia Hubei, China, insa starea lor de sanatate este buna. Instituția anunța ca alți 120 de romani se afla in Hong Kong, 70 in Macao. Sunt și studenți romani cu care ambasada ține legatura, insa numarul lor nu e precizat.

- Guvernele ar trebui sa ia masuri ”draconice” pentru restrangerea deplasarilor populatiei daca doresc limitarea propagarii coronavirusului cu epicentrul in orasul Wuhan, au declarat luni cercetatori din Hong Kong, care au estimat, pe baza unor modele matematice, ca numarul cazurilor de infectari a depasit…

- Un articol publicat de revista Nature pune la indoiala faptul ca noul virus mortal din China ar fi fost raspandit prin consumul de carne de sarpe, asa cum au stabilit medicii chinezi, si arata ca, potrivit unor studii de la Universitatea din Glasgow, coronavirusul nu ar fi putut proveni decat de…

- Wuhan, orasul din China cu aproape noua milioane de locuitori, unde a aparut virusul ucigas, a fost inchis. Transportul public, feroviar si aerian a fost suspendat, iar locuitorilor li s-a recomandat sa nu paraseasca orasul si sa evite aglomeratiile.

- Principiul "o țara, doua sisteme", care garanteaza libertațile și drepturile populației din Hong Kong, ar putea continua sa fie aplicat și dupa 2047, daca tinerii din oraș nu-l distrug din cauza unor "neințelegeri temporare", avertizeaza Carrie Lam, șefa Executivului local, relateaza site-ul Reuters,…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a promis marti sa lucreze indeaproape cu Beijingul pentru a repune fosta concesiune britanica ''pe calea corecta'', dupa mai mult de sase luni de proteste pro-democratie, informeaza Reuters potrivit Agerpres la finalul saptamanii trecute, China l-a numit…

- Politia din Hong Kong a ridicat, vineri, starea de asediu care a durat 13 zile la Universitatea din Hong Kong, unde in urma verificarilor intense efectuate timp de doua zile in campusul universitatii nu a mai fost gasit niciun protestatar, relateaza Kyodo si AFP.