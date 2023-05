Miracol: patru copii, printre care un bebeluș, au supraviețuit în junglă două săptămâni Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa. Ceilalți […] The post Miracol: patru copii, printre care un bebeluș, au supraviețuit in jungla doua saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

