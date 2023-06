Miracol la Pitești: un copil de 13 ani a scăpat cu viaţă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc Un copil de 13 ani a scapat cu viata dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din municipiul Pitesti. Acesta a suferit mai multe traumatisme, fiind dus la spital. Incidentul a avut loc sambata dimineata, intr-un bloc situat pe strada Trandafirilor din Pitesti. Potrivit ISU Argeș, un echipaj […] The post Miracol la Pitești: un copil de 13 ani a scapat cu viata dupa ce a cazut de la etajul al doilea al unui bloc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

