Miracol în Turcia: fetiță salvată după 147 de ore de la cutremur. Imagini emoționante O fetita in varsta de zece ani a fost salvata dupa 147 de ore in care a stat blocata sub o cladire prabusita la cutremur in orasul Antakya din Turcia. Salvatorii care nu au renunțat la cautarea supraviețuitorilor au publicat imagini emoționante cu recuperarea fetiței de sub daramaturi. Fetita de zece ani, ce poarta numele Cudi, a fost salvata de echipele de cautare-salvare din Turcia, dupa 147 de ore in care a stat blocata sub sute de tone de beton, dupa ce cladirea in care se afla s-a prabusit in timpul cutremurului din 6 februarie 2023. Cudi a fost adusa la suprafata, in viata, dupa ce salvatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

