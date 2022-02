Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul atacurilor aeriene asupra Kievului, locuitorii s-au adapostit in stațiile de metrou subterane ale orașului. Trenurile au ramas deschise pentru a gazdui oamenii. O femeie și-a nascut bebelușul la metrou. Cei adapostiți pe peroane au folosit aplicația Telegram pentru a comunica cu lumea exterioara.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 2 Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, la o zi dupa inceputul invaziei ruse in Ucraina. Intr-o postare…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- In timpul saptamanii, Alexander este programator IT. Konstantin este freelancer in publicitate online. Dar sambata, cei doi s-au alaturat impreuna cu alții intr-un șantier abandonat de la periferia Kievului pentru a se antrena ca rezerviști ai armatei ucrainene. Ei sunt gata sa fie chemați in cazul…

- Canada iși va extinde misiunea de pregatire militara in Ucraina și va expedia echipamente „neletale” acestei țari aflate in conflict, pentru a o ajuta sa faca fața amenințarii invaziei ruse, a anunțat miercuri, 26 ianuarie, premierul Justin Trudeau. In timp ce a cerut Rusiei sa detensioneze criza din…

- Un vițel cu trei ochi și patru nari s-a nascut in India, iar localnicii il considera un ,,miracol divin". Ei sunt de parere ca acesta este o reincarnare a Zeului hindus Shiva. Mai multe persoane din satele apropiate au venit pentru a se inchina animalului.

- O femeie din Philadelphia a dat nastere celui care, probabil, este primul „bebelus Tesla” din lume. Copilul s-a nascut pe scaunul din fata al unei masini electrice inteligente in timp ce aceasta rula pe pilot automat, spre maternitate, anunța Mediafax. Remarcabila nastere a avut loc in timp…