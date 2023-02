Stiri pe aceeasi tema

- "Merve! Irem! Merve! Irem", striga salvatorul Mustafa Ozturk. Toata lumea a primit ordin sa taca. Echipa cauta doua surori despre care alti supravietuitori spun ca sunt prinse de vii sub mormane de moloz, se arata intr-un reportaj al BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat din Turcia a transmis un mesaj de „mulțumire și prețuire” pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru eforturile depuse de una dintre echipele romane de sprijin, care cauta supraviețuitori in Turcia in urma cutremurului, anunța sambata, 11 februarie, DSU.„De…

- Un baietel de doi ani a fost salvat joi de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in orasul Antakya din sudul Turciei, la 79 de ore dupa cutremur. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ionut Olaru, unul dintre membri echipei medicale de la Spitalul Floreasca trimisa in Turcia pentru a ajuta victimele cutremurului, a descris intr-un interviu pentru News.ro cum traiesc oamenii ale caror case s-au prabușit pe strazi, in condiții geroase și cu teama de alte replici ale cutremurului. Ionuț…

- Romania raspunde apelului de sprijin venit din partea Turciei s-a anunțat luni dimineața de la Palatul Victoria. Totul, ca urmare a cutremurului foarte puternic ce s-a produs in sudul Turciei, aproape de granița cu Siria. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, luni, Comitetul Național pentru Situații de…