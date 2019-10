Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Poliția romana a activat sistemul ‘Alerta, rapire copil!’. Politistii au declansat sistemul ‘Alerta, rapire copil!’, astazi, dupa ce Daria Maria Puica, o fata de 13 ani din comuna Vultureni, a fost rapita de un tanar in varsta de 27 de ani, care este unchiul ei si care ar fi facut o pasiune pentru…

- Aflata in pauza de televiziune, Ilinca Vandici se imparte intre viața de familie și proiectele profesionale, de care nu duce lipsa. Mama a unui baiețel de doi ani și trei luni, prezentatoarea TV nu se grabește sa iși mareasca familia și ne-a explicat motivul. Chiar daca nu mai are filmari și nu mai…

- Familia celebrului cantareț portorican Ricky Martin se mareste. Interpretul a anuntat ca impreuna cu sotul Jwan Yosef sunt in asteptarea celui de-al doilea copil, care va fi nascut de o mama surogat. Celebrul artist a dat vestea pe pagina sa de Twitter.

- Mihai Constantinescu nu a primit sanse de la medici, dar familia, prietenii, dar și fanii care il apreciaza și il stimeaza pe artist, spera intr-o minune. Conform unor surse apropiate familiei indragitului artist, starea lui Mihai Constantinescu a evoluat spre bine in ultima perioada. Chiar daca…

- Un copil de numai șapte luni din Argeș a fost lovit cu salbaticie de concubinul mamei sale. Un barbat in varsta de 37 de ani, din comuna argeșeana Poiana Lacului, a fost impreuna cu familia la un vecin, duminica, pe 15 septembrie. Pe fondul consumului de alcool, agresorul a lovit-o atat pe concubina…

- Giani Capușa (50 de ani), fost mijlocaș la FCM Bacau, a fost invitat la GSP Live și nu s-a ferit sa critice in termeni duri familia lui Gino Iorgulescu pentru accidentul provocat de fiul șefului LPF, Mario. ...

- Dispariție intr-o mica localitate din Timiș. Un baiat in varsta de 15 ani este de negasit, dupa ce a plecat de la domiciliul sau din localitatea Sanpetru Mare, in urma cu doua zile, sambata, in data de 24 august. Familia a alertat autoritațile ieri, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- In ziua de 21 august a.c., in jurul orei 12.30, Moscu Andrei Fabian, in varsta de 9 ani, a disparut din parcul situat in Piața Unirii din Focșani. Minorul are urmatoarele semnalmente: 1,30 m, par șaten, scurt. La momentul dispariției purta pantaloni lungi, tricou de culoare turcoaz, rucsac albastru…