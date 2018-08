Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata, intre care si cetateni romani, ca urmare a prabusirii podului Morandi de langa Genova. "Imi exprim...

- In ziua in care ar fi trebuit ca familia sa ii sarbatoreasca ziua onomastica, apropiatii au afl at ca Marian Rosca si-a pierdut viata intr-un mod cumplit, in tragedia de la Genova, care a socat si indoliat Italia. Ieri, rudele au afl at ca traiește.

- Gorjeanul Marian Roșca, despre care autoritațile italiene au anunțat ca a murit in tragedia de la Genova, este in viața. Barbatul este in stare grava, in spital, cu foarte multe traumatisme, in coma profunda de gradul IV. (Cele mai bune oferte laptopuri) Informația a fost confirmata și de Ministerul…

- Tragedia care a avut loc la Genova ca urmare a prabușirii podului Morandi a facut inconjurul lumii. In acest context, premierul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis o scrisoare de condoleanțe presedintelui Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, prin care transmite condoleanțe…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata, intre care si un roman, ca urmare a prabusirii podului Morandi de langa Genova. Un alt roman, despre care se credea ca a murit, se afla in coma, intr-un spital italia."Imi exprim intreaga mea compasiune…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit cu profunda indurerare vestea tragica a pierderilor de vieti omenesti, intre care si cetateni romani, precum si ranirea mai multor persoane, ca urmare a prabusirii podului Morandi, de langa Genova. Imi exprim intreaga mea compasiune fata de familiile care au pierdut…

- Cel putin 38 de persoane si-au pierdut viata dupa ce o portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a prabusit marti, la pranz, in apropiere de orasul Genova, in nordul Italiei. Bilantul, si de aceasta data provizoriu, a fost anuntat miercuri de ministrul italian de Interne.

- Un pod al autostrazii A10 din zona Genova, Ponte Morandi, s-a prabușit, marți. Cel puțin 35 de mașini au cazut de la o inalțime de minim 50 de metri, iar serviciile de urgența, citate de presa italiana, se așteapta la ”zeci de morți”.