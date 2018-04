Un barbat din Franța, aflat pe moarte, a fost resuscitat la 18 ore dupa ce inima s-a oprit in urma unei hipotermii. Doctorii și asistenții care au fost de fața la scenele șocante cred ca au de-a face cu o minune, produsa acum, de Paște. Resuscitarea a avut loc in Franța, iar pacientul, al carui […] The post Miracol de Paști! A revenit la viața la 18 ore dupa ce inima i s-a oprit: „Intreaga echipa medicala a fost uimita”. Explicația incredibila appeared first on Cancan.ro .