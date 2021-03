Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ioan Turc anunța, in ianuarie, susținerea lui Adrian Crișan pentru funcția de președinte al Agenției Naționale Anti-doping. Astazi, Biroul Politic Național al PNL l-a validat pe multiplul campion de tenis de masa ca propunere a partidului pentru aceasta funcție. In luna ianuarie, primarul Ioan…

- Am vazut stirea si filmuletul de pe un online in care era invitat domnul presedinte RADU MOLDOVAN, in care din nou s-a dezbatut strarea MEDIULUI , a gunoaielor de pe cursurile de ape din BN. Am aflat cu satisfactie oarecum, ca domnul presedinte doreste sa adopte un kilometru de rau , insa dupa un alt…

- CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, cu scorul de 28-23 (15-15), miercuri, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin ale carei meciuri sunt gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. Gloria a facut…

- Am aflat cu tristețe și durere in suflet ca a trecut la cele veșnice Marcel Mariș, singurul sponsor privat din istoria handbalului feminin baimarean care a finanțat din bani personali 100% o echipa din Liga Naționala. Marcel Mariș a preluat echipa de handbal feminin din Baia Mare in 2001, i-a schimbat…

- In weekend se vor disputa mai multe meciuri din etapa a doua a grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF), a doua intrecere intercluburi ca valoare, dupa Liga Campionilor. CS Minaur Baia Mare nu va juca in acest final de saptamana, deoarece meciul ei din etapa a doua a fost amanat, echipa germana…

- La antrenamentele bacauancelor este prezenta și bulgaroaica Guncheva, care a mai jucat pentru studente in urma cu doua stagiuni. Și in 2021, echipa de volei feminin a Științei Bacau a fost prima la apel. Studentele și-au reluat antrenamentele luni, atunci cand au bifat doua ședințe de pregatire. In…

- Cele doua țari și-au asigurat prezența in ultimul act al Campionatului European, dupa ce au caștigat, vineri seara, partidele din semifinale. Franța a trecut de Croația cu 30-19, iar Norvegia s-a impus in fața Danemarcei, cu scorul de 27-24. Finala mica și finala mare vor avea loc, duminica, la Herning,…

- O idee salvatoare vine astazi de la Radu Herjeu, care propune ocuparea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor prin rotatie de catre Barna si Orban. Reactia lui Herjeu vine in contextul esecului de la negocieri, unde niciunul dintre cele doua partide nu a cedat in privinta functiei mai…