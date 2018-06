Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arsinel sarbatoreste cu lacrimi in ochi, ziua sa de nastere, fiind prima aniversare fara regretata artista si colega de scena, Stela Popescu. In cadrul emisiunii „Agentia VIP”, artistul Alexandru Arsinel a vorbit despre regretul pe care il are cu ocazia aniversarii.

- Mirabela Dauer se confrunta cu probleme financiare dupa operația pe care a suferit-o la rinichi. In ajutor i-a sarit prietenul ei de-o viața, Alexandru Arșinel. Mirabela Dauer, operata de URGENTA. Artista a fost diagnosticata cu o BOALA TERIBILA Recent, cantareața a anunțat ca, in ciuda…

Mirabela Dauer nu trece prin cea mai buna perioada a vieții ei. Dupa operația pe care a suferit-o la rinichi, artista intampina acum și probleme financiare. prieten de-o viața, Alexandru Arșinel i-a sarit in ajutor. Alexandru Arsinel s-a oferit s-o ajute pe Mirabela Dauer…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca Primaria Timișoara nu va elibera autorizația de construire a noii hale pe care fabrica de cauciucuri Continental vrea sa o realizeze, chiar daca compania are aviz favorabil de la Agenția de Mediu. Primarul Timișoarei invoca o hotarare…

- Florin Talpan s-a bucurat in direct ca un copil de infrangerea suferita chiar pe 7 mai de FCSB, 0-1 cu CSM Poli Iași, care poate duce la pierderea campionatului. Juristul CSA Steaua se uita la meci in timpul interviului și i-a dat moderatorului vestea golului marcat de ieșeni. IMAGINI SOCANTE…

- Un roman din Sangeorz-Bai moare in direct, in timp ce da sfaturi “frațești“ intr-o biserica. Video-ul in care un batran se prabușește la pamant in fața mai multor oameni a devenit viral pe rețelele de socializare. Chiar inainte de Paște, un barbat in varsta, probabil cel mai batran dintre cei prezenți…

- Zvonurile cu privire la starea de sanatate precara a marelui actor Alexandru Arșinel au ajuns, recent, și la urechile acestuia. In acest context, figura teatrului romanesc a lansat mai multe atacuri la adresa celor care propaga astfel de informații false.

- Gabriel Cotabița a fentat spectacolul Madalina Manole din cauza banilor. Artistul nu s-a numarat printre colegii de generație care au cantat, la inceputul lunii, in amintirea “fetei cu parul de foc”, la Sala Palatului din București, iar acum a ieșit la iveala motivul: a preferat un angajament concertistic…