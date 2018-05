Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareața Mirabela Dauer a suferit recent o intervenție chirurgicala, deoarece starea ei de sanatate era pusa in pericol de o tumora. Dupa operație, Mirabela s-a simțit bine și și-a revenit intr-un timp record. Cantareața a declarat ca se simte apropiata de Dumnezeu și considera ca faptul…

- Consilierii judeteni din Galati au adoptat o declaratie simbolica de unire cu Republica Moldova. In cadrul sedintei de Consiliu Județean, au faost aprobate si doua acorduri de cooperare intre judetul Galati si raioanele Cahul si Hancesti pentru obtinerea de fonduri cu finantare transfrontaliera pentru…

- Satul de baștina a oligarhului Vlad Plahotniuc a spus ”DA” Unirii. Declarația de Unire a fost semnata în satul Pitușca, raionul Calarași de catre primarul localitații, Ionila Lozovan, secretarul consiliului local și 10 din 13 consilieri. „Facem aceasta unire…