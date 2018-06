Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Johnny Depp, care se afla intr-un turneu european, și-a șocat fanii cand și-a facut apariția extrem de palid și slabit. Actorul pare grav bolnav. (Reduceri mari la jocuri PC) Johnny Depp, in varsta de 54 de ani, se afla intr-un turneu prin Europa alaturi de trupa lui, The Hollywood Vampires,…

- In urma cu cațiva ani, Simona Patruleasa a trecut prin momente de groaza. Prezentatoarea TV a scapat cu viața dintr-un accident care a marcat-o pentru intreaga viața. (Reduceri mari la jocuri PC) Simona Patruleasa mergea la serviciu și se afla intr-un autobuz. La un moment dat insa autobuzul a intrat…

- O tanara romanca a fost ucisa cu bestialitate, in Belgia.(Reduceri mari la jocuri PC) Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania.(CITEȘTE ȘI: ACCIDENT TRAGIC IN BUFTEA! UN ȘOFER BEAT A INTRAT PE CONTRASENS. COPIII LUI AU FOST PROIECTAȚI PRIN PARBRIZ, IAR UNUL A…

- Raluca Roșu, stilista care s-a aruncat de la etajul 6, in urma cu o saptamana, traia o poveste de dragoste… altfel. ”Iubitul” ei era de fapt o femeie! (Console si accesorii) gaming Stilista Raluca Roșu a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al locuinței sale. Tragedia a avut loc in urma cu […] The…

- Un barbat din Ramnicu Rarat a vrut sa-și ia viața de doua ori, disperat ca iubita i-a interzis sa-și vada copiii. Daniel Valcu a dezvaluit, la Acces Direct, cum viața lui este acum un calvar, dupa ce mama copiilor lui a plecat in Italia, alaturi de micuți. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa…

- Sunt 24 de ani de cand George Vintila a intrat pentru prima oara in emisie, la PRO FM. Recent, omul de radio s-a hotarat sa faca o schimbare radicala in viața lui. Acesta a simțit ca e momentul sa spuna adio acteui capitol lung din viața lui. George Vintila pleaca de la radio dupa „o […] The post George…

- Bianca Dragușanu are toate motivele din lume sa fie o femeie credincioasa! Viața ei a fost marcata de evenimente neplacute, cel puțin pana sa devina o celebritate. Bianca merge permanent la biserica și se roaga atat pentru familia ei, cat și pentru prieteni. Bianca Dragusanu a vorbit despre invataturile…