- The Motans și INNA fac din nou echipa pentru „Tare”, o declarație de dragoste sincera ce amintește de nopțile de vara. Compusa de Denis Roabeș alaturi de Sebastian Barac, Marcel Botezan și Alex Cotoi intr-unul din camp-urile de songwriting Global Records, „Tare” este a patra colaborare dintre The Motans…

- DJ SAVA și RUBY colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Maria”, o piesa fresh, cu beat-uri dance și influențe latino, numai buna de ținut pe repeat sezonul acesta. Compus de catre DJ SAVA alaturi de Catalin Tamazlicaru, Alex Antonescu și Razvan Dediu, single-ul „Maria” te transpune inca de la primul…

- Dupa colaborarile muzicale cu Betty Blue pentru „Amandoua” și cu Lino pentru „Dubios”, BIA lanseaza un nou single solo. „Doare mai puțin” este cadoul muzical pe care BIA l-a pregatit pentru fani, o piesa fresh cu versuri sensibile. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Diana Sturza, DJ SAVA,…

- Incheiem ultima saptamana din luna dragostei pe ritmuri orientale. Otilia lanseaza vineri, 25 februarie, „Nights In Marrakesh“, o piesa speciala pentru ea. Invaluita in mister și plina de senzualitate, apariția artistei in videoclip este una spectaculoasa. Cu toate ca, inițial, piesa era compusa pentru…

- Mario Fresh și Connect-R colaboreaza pentru prima oara pentru una dintre cele mai așteptate piese ale momentului: „Umbre”. Pentru ca de cele mai multe ori dragostea te ridica așa cum te coboara, „Umbre” este un single special scris pentru cei care inca traiesc ancorați in trecut și spera la o noua șansa.…

- In luna iubirii, Mandinga lanseaza „Creo en Amor”, o piesa fresh despre iubire, daruire și implinire, totul pe ritmuri de salsa. Compusa de catre Barbara Isasi alaturi de Razvan Matache, Omar Secada și Alexander Himely, „Creo en Amor” este o declarație de dragoste pusa pe note muzicale, despre cel mai…

- O scrisoare trimisa de un soldat american, care stationa in Germania, catre mama sa din Massachusetts, a fost livrata cu 76 de ani intarziere. Aceasta a fost gasita abia acum, intr-o unitate de distributie a Serviciului Postal din Pittsburgh. Sgt. John Gonsalves, in varsta de 22 de ani pe atunci, i-a…

