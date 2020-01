Mira lansează piesa „De Ce?” „De ce?” este titlul celui mai recent single lansat de MIRA, o piesa despre viața, iubire, incredere și alegere, cu un mesaj puternic și emoționant. Versurile piesei vorbesc despre cuvintele spuse in vant și despre increderea ce nu trebuie sa lipseasca intr-o relație de iubire. Clipul single-ului, regizat de Gabriel Ciolpan, pune in imagini povestea unui cuplu, unde sunt subliniate cele mai intense trairi și sentimente. „Sunt foarte fericita ca in sfarșit pot sa impartașesc cu voi aceasta piesa, una dintre cele mai de suflet piese pe care le-am compus alaturi de colegii mei, unde imi pun experiența… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

