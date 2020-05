MIRA lanseaza „O privire”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. Videoclipul, filmat ca un scurt metraj, prezinta povestea a doi oameni care lupta pentru iubirea lor, indiferent de cat de mult incearca destinul sau situațiile neprevazute sa ii desparta și se intorc mereu unul catre celalalt, atunci […] The post MIRA lanseaza „O privire”, un scurt metraj ce are la baza o poveste de dragoste appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .