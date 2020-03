MIRA își sărbătorește ziua de naștere cu o nouă piesă: „Plus și minus” MIRA lanseaza „Plus și minus”, cadoul muzical pe care artista l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Plus și minus” este o piesa ce dezvaluie cat de imprevizibila poate fi atracția pe care doi oameni o simt unul pentru celalalt. Single-ul se va regasi pe primul album din cariera al artistei la care aceasta lucreaza in prezent. „”Plus și minus” este cea de-a doua piesa de pe album și vorbește despre o experiența pe care eu și mulți alți oameni am avut-o. Intregul album la care lucrez dezvaluie pas cu pas o poveste de dragoste, iar fiecare piesa reprezinta o etapa. «Plus și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

