- Irina Loghin a ajuns la spital, la finalul lunii august, dupa ce soțul și fiul au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. In urma testarii, s-a stabilit ca și doamna muzicii populare romanești are COVID-19. Cantareața a facut primele declarații la TV dupa ce s-a vindecat. Irina Loghin, primele declarații…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, insa iata ca pana acum vedeta nu a apelat la ajutorul medicilor pentru operații estetice. Vedeta nu și-a facut nicio intervenție, insa nu spune NU pe viitor!

- Cantareața in varsta de 32 de ani a ajuns din nou in centrul atenției, dupa ce a postat o fotografie cu ea pe Instagram. Vedeta a fost laudata de fani atat pentru noua ei silueta, cat și pentru look-ul ei natural. Peste 3,5 milioane de oameni au apreciat poza. Adele s-a fotografiat in fața unui televizor…

- "Dragoste. Casatorie. Carucior. Sunt extrem de emotionata si de recunoscatoare. Va multumesc tuturor pentru urarile de bine", este mesajul transmis de artista in varsta de 37 de ani, nascuta in Trinidad si Tobago si crescuta in Queens. Nicki Minaj este casatorita cu Kenneth Perry,…

- Inca aflata in Bali, Lora trece prin momente grele. Vedeta a anunțat moartea unuia dintre primii ei profesori, dascalul care a invațat-o ce este muzica și care, practic, i-a oferit primul indemn catre cariera pe care o are acum.