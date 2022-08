Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Arșinel a ajuns din nou pe mainile medicilor, dupa ce starea sa de sanatate a inceput sa se agraveze. Iata care este motivul pentru care angajații azilului de batrani in care acesta era cazat au chemat imediat ambulanța.

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Narcisa Suciu s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, a fost și operata. Intr-un clip video pe Facebook, cantareața in varsta de 47 de ani a povestit cu ochii in lacrimi ca a trecut printr-o intervenție chirurgicala complicata, spune ca „lunea trecuta...murisem”. In aceasta perioada, Narcisa Suciu,…

- Constanteanca Antoanela Manac este considerata cea mai buna triatlonista din Romania. Recent a obținut locul 2 la o competiție care conteaza pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, insa a trecut și prin spital.Antoanela a mers la competiția din Africa de Sud, dar a facut o reacție adversa…

- Un sortiment de inghețata a fost retras de urgența din toate supermarketurile din Cluj, inclusiv din Dej, din cauza ca acesta conținea oxid de etilena, o substanța interzisa in alimente in Uniunea Europeana. General Mills, fabricantul Haagen-DazsTM, a luat decizia de a proceda la rechemare voluntara…

- Este una dintre cele mai frumoase vedete din Romania și aparițiile sale la TV sau pe rețelele sociale fac furori. Focoasa bruneta are mii de admiratori in mediul online, pe care ii ține la curent cu cele mai noi vești despre ea. Recent, diva „a vazut moartea cu ochii”. Ce i s-a intamplat, de fapt. […]…

- Un barbat de 43 de ani a primit un rinichi de la sotia lui. Intervenția extrem de rara a avut loc marti la un spital din Iasi.Pacientul care a primit rinichiul suferea de o boala genetica renala și facea dializa de doua luni. Testele de compatibilitate au aratat ca soția ar fi un donator potrivit, cealalta…

- Shakira a fost transportata de urgența la spital, dupa ce ar fi fost inșelata de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de 11 ani. Celebra cantareața a avut nevoie de ingrijirile medicilor! Cu ce probleme se confrunta artista, dar și cine a insoțit-o cu ambulanța.