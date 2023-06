Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean este adepta schimbarilor, astfel ca fosta soția lui Alex Bodi a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua intervenție la nivelul feței. Blondina a oferit detalii despre procedura și a publicat cateva imagini pe contul ei personal de Instagram.

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca mecanismul de control stabilit prin legea votata de majoritatea PSD-PNL-UDMR pentru utilizarea interceptarilor serviciilor secrete in dosarele penale este neconstitutional, subliniind ca „legiuitorul nu a reglementat un control efectiv al elementelor ce tin…

- Instanța a decis astazi ca cei doi talhari de la BIG, care au batut, umilit și impușcat doi tineri weekend-ul trecut, sa se intoarca dupa gratii. Cei doi fusesera eliberați de Tribunalul Bistrița-Nasaud, se pare, din cauza unui viciu de procedura. In urma cu o saptamana, patru tineri oripilau opinia…

- Nantes – Lyon 1-0, intr-un meci care a fost exclusiv in AntenaPLAY! Nantes s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa o victorie la limita cu Lyon! Golul lui Ludovic Blas a decis soarta semifinalei. Nantes si Lyon sunt doua dintre echipele care au castigat in mai multe randuri trofeul. Nantes s-a calificat…

- Procesul de validare a mandatului de consilier local din partea PMP Turda a fost suspendat de catre Tribunalul Cluj, pana la finalizarea procesului aflat pe rolul Tribunalului București, in care se decide soarte conducerii partidului la nivel central. In aceste condiții, mandatul de consilier local…

- Bianca Dragușanu și-a dus mama la medicul estetician pentru o noua intervenție estetica. Madi Dragușanu a luat modelul fiicei sale și nu se ferește sa apeleze la mici intervenții care ii șterg semnele trecerii timpului de pe chip.

