Potrivit unui comunicat de presa transmis de MIPE, au fost efectuate platile aferente transei II din ajutorul de 1.000 de lei oferit prin programul ”Sprijin pentru Romania”. Cele patru transe a 250 de lei se ofera o data la doua luni, pana la finalul acestui an. ”Dupa eforturi sustinute din partea echipei si o analiza riguroasa asupra a tot ce a insemnat prima transa, iata ca reusim sa livram cei 250 de lei aferenti transei II mai repede decat anuntasem. Astazi am efectuat platile pentru cei care au carduri deja si sunt in continuare eligibili. In total, aceasta transa va ajunge la aproximativ…