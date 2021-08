Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat ca a organizat, marti, o noua reuniune cu societatea civila, pentru definitivarea Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027 (POIDS), care va fi, in urmatorii ani, nucleul masurilor integrate care contribuie direct la…

- Doua avioane noi mediu curier destinate situatiilor de urgenta vor fi achizitionate de Inspectoratul General de Aviatie, printr-o finantare de peste 148 de milioane de lei, in cadrul proiectului Air Ambulance, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), informeaza Agerpres.…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, la Oradea, ca sunt fonduri pentru masuri de preventie in conflictul cu carnivorele mari, printr-un program finantat cu 10 milioane de euro de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) ce va porni in cursul saptamanii.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a asigurat, in perioada 15 mai 2020 – 15 mai 2021, finantari in valoare de 2,7 miliarde de lei pentru spitale si centre sociale din Romania, pe fondul…

