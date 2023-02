Stiri pe aceeasi tema

- Peste 116.000 de plati, in valoare de 37 milioane de lei, au fost efectuate in primele trei zile de la implementarea cardului de energie, informeaza vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), printr-un comunicat.

- Peste 116.000 de plati, in valoare de 37 milioane de lei, au fost efectuate in primele trei zile de la implementarea cardului de energie, informeaza vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

- Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la RTV, pentru cati beneficiari sunt functionale cardurile de energie. ”1.740.000 sunt beneficiarii care au situatia locativa clara si problema venitului. Dupa cum stiti, noi am incercat sa dam acest ajutor pentru acele gospodarii care au venitul mediu pe persoana…

- Poșta a inceput luni plata facturilor de energie pentru persoanele vulnerabile care au primit așa numitele carduri de energie, iar ministrul Marcel Boloș spune ca numai in primele 8 ore s-au realizat 13.012 plați cu cardurile de energie, in valoare de 4.375.605 lei.

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Iata ca am ajuns si in acest punct, in care…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) vine in ajutorul romanilor care beneficiaza de cardurile de energie cu o serie de raspunsuri la intrebarile la care se gandesc majoritatea beneficiarilor.Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un ghid cu 27 de situații…

- Cardurile de energie se distribuie incepand cu data de 1 februarie, iar pana pe 15 februarie vor ajunge la cele aproximativ 2,8 milioane gospodarii eligibile. Primele plați, inclusiv online, se vor putea face din data de 20 februarie, dupa cum anunța autoritațile. Procedura ar fi urmatoarea: poștașul…

- Sunt patru milioane de gospodarii care ar urma sa beneficieze de ajutorul pentru incalzire, conform simularilor de pana acum, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, marți, pe B1 TV. Oficialul a confirmat ca este vorba despre doua tranșe a cate 700 de lei fiecare.…