Stiri pe aceeasi tema

- Romania va inainta, la toamna, cea de-a doua cerere de plata prin PNRR la Comisia Europeana,, transmite Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Cererea de plata cuprinde 51 de tinte si jaloane.

- Romania va depune la toamna, la Comisia Europeana, cea de-a doua cerere de plata pe PNRR, care include tintele si jaloanele cu termen de finalizare trimestrele 1 si 2 din acest an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Cererea de plata are in total 51 de tinte si jaloane iar conform…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Organizația Femeilor Antreprenor din UGIR, OFA UGIR, a dat startul ediției cu numarul doi a primei competiții de pitching din Romania, adresate femeilor antreprenor. In acest an competiția va sprijini femeile antreprenor care doresc sa obțina finanțare in cadrul programului Start-up Nation 2022. Daca…

- In ultimul timp, tot mai multe case din Romania sunt amenajate spectaculos cu ajutorul atmosferei și designul redat de magicul șemineu sau soba pe lemne cu aspect rustic sau contemporan. Cu linii tradiționale sau moderne, acest dispozitive sunt printre puținele surse termice ce reușesc, nu doar sa…

- „Fiindca a fost vehiculat in spatiul public o serie de informatii cu privire la cererea de plata numarul 1 pe care am depus-o la Comisia Europeana, va fac cunoscut ca impreuna cu Comisia Europeana am avut discutiile pentru inchiderea jaloanelor si documentele pe care le-a solicitat Comisia pentru ca…

- Capitanul Generației de Aur a Naționalei de fotbal a Romaniei se alatura echipeiPrima TV. Gica Popescu, unul dintre cei mai cunoscuți, iubiți și apreciați fotbaliștiromani, analizeaza, incepand cu partida Muntenegru- Romania, meciurile tricolorilor dinUEFA Nations League. Citește și: Clasa politica,…

- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jan Kees Martijn, va vizita Bucurestiul, in perioada 30 mai - 10 iunie, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anuntat miercuri reprezentantul regional…