Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a depus 16 cereri de finantare in valoare totala de 35,5 milioane euro in cadrul celui de-al doilea apel de proiecte PNRR, a anuntat, luni, primarul Capitalei, Nicusor Dan.

In timp ce cel mai mare producator de ingrașaminte chimice al Romaniei, care garanteaza producția agricola, iși trimite oanenii in șomaj din cauza facturilor la energie, Guvernul adopta o OUG care sa salveze industria de Aparare.

Astazi, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost semnat contractul de finanțare privind „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Hunedoara, in perioada 2014-2020".

Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din Romania, a anuntat inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei Borzesti pe o perioada de 14 zile, incepand de joi, din cauza preturilor in crestere la energie electrica si gaze, potrivit unui raport publicat la bursa.

CEC Bank acorda o finantare de 15 milioane de euro catre AAylex ONE, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de produse alimentare din Romania, producatorul brandului Cocorico, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Organizația Femeilor Liberale din Bihor a organizat, in data de 26 iulie a.c., un seminar care a avut ca tema centrala oportunitațile de finanțare oferite de statul roman mediului de afaceri.

Institutul Cultural Roman lanseaza un apel la candidaturi pentru bursele „Constantin Brancusi" care se vor desfasura in 2023. In cadrul acestui program, doi artisti plastici/ artisti vizuali romani vor primi cate o bursa, sub forma unui stagiu de trei luni la Cite internationale des arts din Paris.

sPolitile de garantii emise de catre City Insurance au incetat de drept, creditorii de asigurare pot depune la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) cereri de restituire a primelor de asigurare, anunta Fondul, relateaza News.ro.