Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, luni, transmiterea oficiala catre Comisia Europeana a unor programe operationale, fiind astfel depasit pragul de doua treimi din totalul celor 43 de miliarde de euro alocati Romaniei prin fondurile de coeziune pentru 2021-2027, inclusiv cofinantarea nationala, a anuntat purtatorul…

- ”In trimestrul I 2022 s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 2,7% fata de trimestrul I 2021. Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (+127 autorizatii), Nord-Vest (+111), Bucuresti-Ilfov (+101), Sud-Vest Oltenia (+47)…

- Actionarii au mai aprobat declansarea majorarii capitalului social al OMV Petrom cu valoarea terenurilor pentru care s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate. OMV Petrom anunta hotararile adoptate in cadrul AGOA si AGEA din data de 27 aprilie 2022. In cadrul AGOA a fost aprobat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, ca Ministerul Sanatatii a avut posibilitatea anul trecut sa refuze achizitia de noi doze de vaccin, insa, in mai 2021, a acceptat doze suplimentare pentru anii 2022 si 2023. Intrebat, marti dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa, daca…

- Platforma poate fi accesata la urmatorul link: . Potrivit MIPE, pentru depunerea proiectelor in cadrul apelurilor deschise, aplicantii isi vor crea cont in platforma si, ulterior, vor putea completa toate informatiile necesare in vederea depunerii de proiectelor. “Independent de platforma dezvoltata…

- TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURA IN CADRUL PROIECTULUI “Student pentru performanța” SE PRELUNGEȘTE PANA LA DATA DE 21 MARTIE 2022!!! Inscrierea in vederea selectarii pentru a face parte din Grupul ținta al proiecului se realizeaza prin depunerea/trimiterea in original a dosarului…

- Cat de important este comerțul cu Rusia pentru statele Uniunii Europene, inclusiv Romania? Intrebarea devine extrem de relevanta in acest moment, iar impactul crizei din Ucraina ar putea fi sever pentru economia europeana.

- Președinta Comisiei Europene a fost primita joi dimineața, 3 martie, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. „Este clar ca dependența Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminata”, a subliniat șeful statului, in contextul in care s-a intrat in a opta zi a razboiului declanșat de Rusia…