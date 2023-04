Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reusit redresarea economiei si a inregistrat crestere in 2021 fata de 2020, iar Guvernul este in situatia de a propune diminuarea alocarii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu 2,1 miliarde de euro, deci nu se pierde din suma pe care trebuie sa o primeasca pentru ca nu s-au…

- Guvernul este in situatia de a propune diminuarea alocarii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu 2,1 miliarde de euro, a recunoscut sambata Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Motivul nu ar ține insa de neindeplinirea unor reforme sau investiții. De vina ar fi…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene transmis, sambata, explicatii cu privire la reducerea alocarii din PNRR si precizeaza ca este un mecanism care se aplica tuturor statelor. Acesta tine de cresterea economica reala, in raport cu cea estimata pe baza careia s-a realizat alocarea bugetara.…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…

- „Odata cu Ordonanta aprobata astazi in Guvern, intram in linie dreapta spre validarea clarificarilor solicitate de Comisia Europeana. Pe deoparte, clarificam aspectele privind decarbonizarea sectorului energetic care au fost discutate cu CE. Guvernul a obtinut un succes referitor la noul context energetic…

- Parlamentul European (PE) se pregateste sa adopte saptamana viitoare, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro nerambursabile, Romania urmand sa beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro in vederea finantarii de proiecte in domeniul energiei,…