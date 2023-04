Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene transmis, sambata, explicatii cu privire la reducerea alocarii din PNRR si precizeaza ca este un mecanism care se aplica tuturor statelor. Acesta tine de cresterea economica reala, in raport cu cea estimata pe baza careia s-a realizat alocarea bugetara.…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, reuniunea extraordinara a CIC PNRR, prezidata de ministrul Marcel Bolos, a avut loc la Palatul Victoria, cu participarea directorului general al Recovery and Resilience Task Force din cadrul Comisiei…

- „Odata cu Ordonanta aprobata astazi in Guvern, intram in linie dreapta spre validarea clarificarilor solicitate de Comisia Europeana. Pe deoparte, clarificam aspectele privind decarbonizarea sectorului energetic care au fost discutate cu CE. Guvernul a obtinut un succes referitor la noul context energetic…

- N.Dumitrescu Dintre cele aproape 2,4 milioane de romani, de la nivel național, care s-au regasit, saptamana trecuta, pe lista beneficiarilor care au primit suma de 250 de lei pe cardul pentru cumpararea de alimente și mese calde, reprezentand prima tranșa de bani pe anul 2023 in cadrul programului ”Sprijin…

- ”Previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Romania: 2,5% crestere economica in 2023 si 3% in 2024”, arata CE. In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3%, datorita consistentei formarii brute de capital fix si sporirii semnificative a…

- Veste excelenta pentru romanii cu pensii mici, dar si pentru alte categorii vulnerabile! Anul acesta, voucherele pentru alimente vor fi acordate tuturor cetațenilor romani care fac parte din categoriile sociale vulnerabile pe toata durata anului in șase tranșe a cate 250 de lei fiecare. Banii pentru…

- Parlamentul European (PE) se pregateste sa adopte saptamana viitoare, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro nerambursabile, Romania urmand sa beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro in vederea finantarii de proiecte in domeniul energiei,…