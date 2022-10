Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene a primelor programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Vest si Programul Regional Sud-Muntenia. Atat Programul Regional Vest, cat si Programul…

- Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva a primei cereri de plata a Romaniei, in valoare de 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si 0,8 miliarde euro sub forma de imprumuturi, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta

- Comisia Europeana a aprobat joi, 15 septembrie, prima cerere de plata facuta de Romania in cadrul PNRR, dupa ce a analizat și a constatat ca țara noastra a indeplinit cele 21 de jalaone și ținte asumate in acest sens. Romania ar urma sa primeasca 2,6 miliarde euro, din care 1,8 miliarde euro sub forma…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta aprobarea de catre Comisia Europeana a schemei de ajutor pentru marii consumatori de energie in valoare de 1,5 miliarde de euro, prin care voracorda o compensatie partiala intreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o crestere

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- ”Contractul pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, semnat astazi, va asigura accesul populatiei din 38 de unitati administrativ – teritoriale din zona la servicii de alimentare cu apa potabila si la servicii de tratare a apelor uzate. Prin…

- ”Cred ca este important sa subliniem si faptul ca, pe baza deciziilor luate pana in acest moment si analizelor la nivelul Ministerului de Finante, am reusit ca, la finele lunii iulie, sa asiguram rambursarea de TVA. Desi am plecat de la o valoare neasigurata in buget de peste doua miliarde de lei, in…

- Comisia Europeana a anunțat, luni, oficial, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, ca a aprobat Acordul de Parteneriat cu Romania, privind fonduri europene in valoare totala de 31,5 miliarde de euro, pe care țara urmeaza sa le primeasca prin Politica de Coeziune a UE pe perioada de programare 2021-2027,…