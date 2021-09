Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a ''Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt'', program selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). Potrivit unui comunicat al MIPE, remis luni AGERPRES, CE mentioneaza, in decizia de finantare, ca Romania a furnizat toate informatiile necesare privind acest proiect, in conformitate cu articolul 101 din Regulamentul UE nr. 1303/2013. Cererea de finantare a fost prezentata…