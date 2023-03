Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 februarie – 16 martie 2023, romanii vulnerabili au utilizat 155 milioane lei pentru plata facturilor la utilitati, prin intermediul cardurilor de energie. In total, au fost efectuate peste 500.000 de plati, din care 88.000 (17,6%) prin mijloace electronice, anunta joi Ministerul Investitiilor…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene anunta ca pana incepand de astazi, 20 februarie, se pot efectua plati pentru facturile la utilitati prin intermediul cardurilor de energie acordate de Guvernul Romaniei persoanelor vulnerabile. Cardurile, oferite din fonduri europene nerambursabile ce…

- Un numar de 9.000 de plati in valoare de 3 milioane de lei au fost efectuate in primele trei ore prin intermediul cardurilor de energie, procedura care a demarat luni, potrivit datelor publicate de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Iata ca am ajuns si in acest punct, in care…

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/an, sub forma de card de energie. Ajutorul este acordat pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile, care locuiesc in aproximativ 2,8 milioane de gospodarii…

- Guvernul Romaniei a adoptat in cadrul sedintei de ieri o ordonanta care prevede posibilitatea ca beneficiarii cardurilor de energie sa transmita documentele necesare efectuarii platilor prin intermediul unei aplicatii informatice, pusa la dispozitie de Compania Nationala Posta Romana.Posta Romana va…

- Beneficiarii ajutorului pentru incalzire vor putea efectua platile si electronic, a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, aceasta fiind cea de-a treia modalitate la care se poate apela. „Ca urmare a observatiilor si sugestiilor pe care le-am primit odata cu aprobarea…