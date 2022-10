Potrivit MIPE, obiectul acordului este de a asigura sprijin Romaniei in realizarea obiectivelor privind dezvoltarea si implementarea politicilor de reforma structurala, imbunatatirea nivelului de absorbtie si a eficientei fondurilor aferente Politicii de Coeziune, Mecanismului de Redresare si Rezilienta si compartimentului InvestEU, dar si consolidarea capacitatii administratiei publice. ”In perioada 2021-2027, Romania va beneficia de oportunitati sporite de dezvoltare prin finantarile acordate atat in cadrul Politicii de Coeziune, cat si prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta. In acest context,…