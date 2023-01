Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Pentru contracararea scaderii generale a standardului de viata și a aparitiei unor grupuri sociale vulnerabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continua sa implementeze masuri care sa sa preintampine si sa compenseze efectele sociale destructive, cauzate de contextul macroeconomic,…

- Aproape 1,2 milioane de romani au primit o noua transa de ajutoare alimentare si 360.000 de elevi cate 500 de lei pentru rechizite si haine, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), intr-un comunicat dat marti publicitatii. ‘In acest an scolar, aproximativ 360.000 de prescolari…

Aproape 1,2 milioane de romani au primit o noua transa de pachete alimentare.

- FOTO: Cum arata cardul de energie prin care se vor acorda ajutoare de 1400 de lei pentru milioane de romani Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a aprobat documentele prin care se vor acorda ajutoarele de 1400 lei/an persoanelor vulnerabile, pentru compensarea prețurilor la energie. Este…

- Toate strazile din comuna Ighiu vor fi racordate la canalizare. Primarul Traian Rusu: investiția se ridica la 5 milioane de euro Rețeaua de canalizare menajera va fi extinsa in mai multe sate ale comunei Ighiu. Este vorba despre Ighiu, Șard, Ighiel, Bucerdea Vinoasa, in zone de intravilan și extravilan.…

- FOTO| Rețeaua de canalizare și stația de epurare de la Arieseni, aproape finalizate: Urmeaza o investiție de 9 milioane de lei in modernizarea unui drum comunal FOTO| Rețeaua de canalizare și stația de epurare de la Arieseni, aproape finalizate: Urmeaza o investiție de 9 milioane de lei in modernizarea…

- MIPE anunta ca miercuri a fost semnat un proiect de apa si canal, finantat cu fonduri europene, in valoare de 261 milioane euro, pentru 9 orase si 25 de comune din judetul Valcea. ”Astazi, secretarul de stat Carmen Moraru a semnat un contract de finantare pentru extinderea retelei de apa canal din…