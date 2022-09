Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 23 august, ora 10:00 a inceput apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de stat, iar in 24 august apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de minimis Premiera pentru fondurile europene din Romania: in total 1,5 miliarde euro investiți in mediul de afaceri in 3 luni de zile Beneficiarii…

- ”Pentru a sustine mediul de afaceri in circumstantele exceptionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum si crizele produse de razboiul din Ucraina, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat o serie de masuri, printre care…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in acest moment exista pe piata o cantitate de grau suficienta pentru a acoperi necesarul pentru industria de panificatie si cantitatile contractate la export si le solicita reprezentantilor din industria de morarit si panificatie sa prezinte date veridice,…

- PNL Alba se implica in redactarea celui mai important „manual”. Cel in ale carui pagini apare perspectiva, fața de noile propuneri de legi ale educației, data de dascali, parinți, de studenți și elevi, directori de instituții de invațamant, bresle și organizații profesionale, practic de baza in jurul…

- Principala instituție a unei societați, Școala, este in pragul unei noi reforme. Un proiect de lege a educației se afla in dezbatere publica, pana pe 24 august, iar schimbarile propuse la nivelul invațamantului din Romania sunt substanțiale, ele generand discuții aprinse la nivel de sistem. In acest…

- O lege votata in aprilie de PE va provoca un impact urias pe piata muncii din Romania cel putin, printr-una din prevederile care interzic explicit secretizarea ofertelor salariale si obliga firmele sa faca publice nivelurile de plata individuale pe diferitele segmente de locuri de munca.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a inceput in ziua de 10 iunie distribuirea primelor carduri pe care sunt incarcate voucherele sociale in valoare de 250 de lei, acordate o data la doua luni, pana la finalul anului, prin programul „Sprijin pentru Romania”. „Pana in prezent, au fost emise…