Potrivit MIPE, au fost facute platile pentru incarcarea voucherelor sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru Romania” cu o noua transa de 250 de lei, cea de‑a patra, pentru un numar de 2.368.907 de romani. Pentru acest an au fost patru transe, in valoare totala de 1.000 de lei, oferite odata la doua luni, pana la finalul acestui an. Astfel, pana miercuri, toti beneficiarii vor avea cardurile incarcate, pentru a putea achizitiona alimente si mese calde. Valoarea totala a sumei transmise de MIPE, din fonduri europene nerambursabile, se ridica la 593.036.500 lei. ”Sper eu ca am reusit sa facem…