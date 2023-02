Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro. Aproximativ patru milioane de romani vor beneficia de 1.400 de lei pentru a sprijini plata facturilor la energie,…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua si in 2023 sa implementeze masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge pragul de 1,8 miliarde de euro.”, a transmis duminica institutia. „Pentru consolidarea…

- Bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Pentru consolidarea coeziunii sociale si reducerea saraciei extreme, continuam si in 2023 sa acordam diverse forme…

- Guvernul aloca, in acest an, un sprijin de 1.400 de lei din bani europeni pentru plata facturilor la energie pentru persoanele vulnerabile, prima transa in valoare de 700 lei urmand sa fie distribuita in luna februarie, iar urmatoarea in septembrie. Din aceasta suma se pot plati o parte din cheltuielile…

- OUG 166 din 8 decembrie 2022 a adus oficial in atenție cardul de energie pe care unii romani il vor primi de anul viitor. Era nevoie de un astfel de card, printre altele, „avand in vedere evoluția prețului la energie pentru consumurile energetice destinate populației și gospodariilor individuale, prin…

- Potrivit ministrului Marcel Boloș, 2,8 milioane de gospodarii vor benefica de acest ajutor.Cardul de energie ofera dreptul beneficiarului sa efectueze plati prin serviciul de mandat postal asigurate de CN Posta Romana SA, pentru decontarea datoriilor curente si/sau restante pe care acesta le are catre…

- Pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap si beneficiarii de ajutor social vor primi anul viitor un ajutor financiar de 1.400 de lei, prin intermediul unui card de energie. Sumele vor fi virate in doua transe egale semestriale, de cate 700 de lei, in lunile februarie si septembrie 2023. Insa,…

- Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa…