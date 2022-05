”IMM-urile a caror activitate a fost grav afectata de pandemia COVID-19 vor fi sprijinite prin acordarea de granturi pentru investitii, finantate in cadrul Actiunii 411 – Programul Operational Competitivitate. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat in consultare publica miercuri, 25 mai, proiectul de Ordonanta de urgenta care va reglementa acordarea granturilor pentru investitii in activitati productive. Prin publicarea acestui proiect, MIPE raspunde solicitarilor mediului de afaceri, aceasta masura fiind una asteptata de reprezentantii IMM-urilor in conditiile in care primele…