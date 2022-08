Stiri pe aceeasi tema

- Daea a aratat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca a avut, la inceputul saptamanii, o intalnire la Ministerul Agriculturii cu ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, si cu echipa sa de consilieri, pentru a stabili pasii ce trebuie parcursi in vederea sustinerii la Bruxelles a…

- Ministrul PNL al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, anunța ca saptamana viitoare se va finaliza emiterea și distribuirea tuturor celor 2,5 milioane de carduri sociale, pe care va fi incarcat ajutorul de 1000 lei acordat in patru tranșe pana la finalul anului. Pana ieri, 20 iulie, au…

- Fonduri record pentru investiții in sistemul sanitar. Marcel Boloș: E o oportunitate istorica Fonduri record pentru investiții in sistemul sanitar. Marcel Boloș: E o oportunitate istorica In cursul zilei de marți, 7 iunie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, liberalul Marcel Boloș, a declarat…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este foarte granulat si se implementeaza cu destul de mare greutate, din cauza numarului mare de jaloane si tinte, peste 500, pe care le avem indeplinit, a declarat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din Romania vor putea sa obțina pana la urma granturi pentru investiții prin Acțiunea 4.1.1-POC (fosta Masura 3), intr-o formula noua, cu buget suplimentar, printr-un apel de proiecte care va fi lansat cel tarziu la inceputul lunii iulie 2022, a anunțat,…

- Mai multe categorii de persoane care se afla in risc de deprivare materiala si de saracie extrema vor beneficia, o data la doua luni, de un tichet social in valoare de 250 de lei, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul de la Palatul Victoria. Guvernul…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de granturi in valoare 300 milioane lei, pentru patru domenii din economia Romaniei, respectiv industria alimentara, acvacultura, piscicultura si agricultura, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei…