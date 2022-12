Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca a fost prelungita valabilitatea cardului de alimente pentru tot anul 2023, iar pentru compensarea pretului la energie, persoanele si familiile vulnerabile vor primi 1.400 de lei pe an, in doua transe, prima in februarie 2023,…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- “Guvernul Romaniei a luat astazi doua decizii extrem de importante pentru persoanele si familiile aflate in situatie de vulnerabilitate, si anume, referitor la cardul pentru alimente s-a prelungit pentru intreg anul 2023 valabilitatea acestui card si acordarea lui pe intreg anul 2023, adica 250 de lei…

- Plata pentru transa a treia a voucherelor sociale, in valoare nominala de 250 de lei și de care beneficiaza persoanele cu venituri mici, se va face in ultima saptamana din luna octombrie, a anunțat Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Ministrul spune ca vor fi rezolvate situatiile…