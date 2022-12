”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM), a transmis Autoritatii de Certificare si Plata, din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare si rambursare, o declaratie de cheltuieli in valoare de 1.04 miliarde lei, echivalentul a 210.59 milioane euro”, a transmis, duminica, MIPE, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca, astfel, in anul 2022, AM POIM a transmis spre decontare catre Comisia Europeana sume in valoare de peste 2 miliarde euro, respectiv 2.004.479.336 euro, depasind…