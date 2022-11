Stiri pe aceeasi tema

- Contracte de finantare in valoare de peste 20 de milioane de euro, pentru alte 4 rute turistice si culturale din Programul "Romania atractiva", au fost semnate luni, la sediul Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, printr-un comunicat, transmite AGERPRES . Potrivit sursei citate,…

- Romania incearca sa implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigatii, investitia ridicandu-se la 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigatii de 1.700 de kilometri, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel…

- Deputatul PNL Bota Calin: Romania va beneficia de 31 miliarde de euro de la bugetul european, prin Politica de Coeziune! „Semnarea Acordului de parteneriat cu Uniunea Europeana reprezinta un moment important pentru dezvoltarea și modernizarea Romaniei. Documentul semnat astazi la Alba Iulia de premierul…

- Marți, 23 august, ora 10:00 a inceput apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de stat, iar in 24 august apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de minimis Premiera pentru fondurile europene din Romania: in total 1,5 miliarde euro investiți in mediul de afaceri in 3 luni de zile Beneficiarii…

- Apelul pentru contractarea granturilor-ajutor de stat de catre intreprinderile mici si mijlocii (IMM), pe Masura 4.1.1, demareaza marti, la ora 10:00, in timp ce sesiunea pentru contractarea granturilor - ajutor de minimis incepe miercuri, 24 august, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- ”In contextul crizelor simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a initiat un set de masuri pentru…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…