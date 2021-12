MIOVENI. Programul de funcţionare al farmaciilor în perioada Crăciunului In perioada 24 – 26 decembrie 2021, cetatenii din Mioveni, dar si cei din zonele limitrofe care vor avea nevoie de medicamente vor avea la dispozitie cateva farmacii, ce vor functiona dupa un program special, astfel: SIMINA FARM CENTER (strada Gradinarilor, bloc R1): vineri, 24 decembrie – 07.00-19.00; sambata, 25 decembrie – inchis; duminica, 26 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

