Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii care nu au participat inca la procesul de recenzare a populației mai pot scapa de o eventuala amenda semnificativa, autoritațile au decis prelungirea perioadei de recenzare cu inca o saptamana. In consecința, noul termen pana la care se efectueaza recensamantul este 24 iulie 2022 inclusiv,…

- Rata de recenzare a populatiei din Romania a ajuns la 83%, iar Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea cu o saptamana, de la 17 iulie pana la 24 iulie, a perioadei de recenzare.

- SOMA Bacau organizeaza o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase, gratuit, pentru populația din cele 22 comune limitrofe, in perioada 4 iulie- 29 iulie 2022. Cetațenii din aceste localitați sunt invitați sa se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Recensamantul Populației și Locuințelor se afla in ultima etapa, cea a colectarii datelor prin interviuri fața in fața. Persoanele care nu s-au autorecenzat și cele care nu au finalizat corect și complet formularele de recensamant au obligația de a raspunde la intrebarile recenzorilor pana pe data de…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a aprobat un set de masuri organizatorice pentru sistemul de pașapoarte in scopul facilitarii obținerii documentelor de calatorie de catre cetațenii dornici sa plece in vacanța și a celor care revin in țara in aceasta perioada estivala. In perioada 20.06.2022…

- Urmare a unei sesizari transmisa Instituției Prefectului de un grup de cetațeni de pe strada Dorobanților din municipiul Satu Mare (zona Balta Blonda), prefectul Radu Roca a decis ca este necesara o verificare la fața locului a situației expuse. Cetațenii reclama faptul ca in urma lucrarilor la Varianta…

- Cetațenii romani carora le-au expirat actele de identitate in perioada in care a fost declarata stare de alerta mai au trei zile la dispoziție pentru a-și reinnoi documentele.Astfel, aceștia trebuie sa se prezinte la serviciile de evidența populației cel mai tarziu, la data de 6 iunie 2022.Pentru…

- Vladimir Putin folosește o noua tactica de atac, astfel ca, acuzațiile privind viitoarele catastrofe umanitare din Ucraina sunt acum asociate armatei acestei țari. In urma cu puțin timp, conducerea militara rusa a solicitat organizațiilor internaționale umanitare asistența pentru cetațenii aflați in…