Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu va majora taxele și impozitele in acest sfarșit de an. Este promisiunea ministrului de Finanțe, Florin Cițu, care susține ca situația bugetara, la opt luni, este peste așteptari.

- Moldovenii folosesc tot mai mult cardul bancar. In cel de-al doilea trimestru al anului, valoarea plaților fara numerar a crescut cu peste 32 la suta fața de perioada similara a anului precedent. Datele au fost prezentate intr-un raport de Banca Naționala a Moldovei.

- In cele doua mandate de Primar al orasului 2008 2012 si 2014 2016 si din pozitia de Presedinte al Asociatiei Oraselor din Romania, orasul Navodari a avut parte de o dezvoltare istorica din punct de vedere administrativ, cultural si sportiv ldquo;Am demonstrat si voi continua sa demonstrez ca facem mai…

- Pandemia de coronavirus a accelerat tranzitia consumatorilor germani spre platile cu cardul bancar, intr-o tara in mod traditional atasata de banii gheata, arata un studiu publicat joi de firma de cercetare de piata Euromonitor International, transmite AFP.Potrivit acestui studiu, in 2020,…

- Deputata PSD Camelia Gavrila si candidata la Primaria din Iasi din partea social-democratilor a taxat gafa facuta de Mihai Chirica care candideaza pentru un nou mandat pe listele PNL. Ea a precizat ca acesta propune ca „analfabetismul sa nu plece niciodata din orasul nostru”, un mesaj absurd, considerand…

- Guvernul a aprobat, vineri seara, un proiect de hotarare conform caruia cetatenii romani pot plati online taxele pentru serviciile privind eliberarea si schimbarea pașapoartelor sau a permiselor auto. Plata taxelor pentru pașapoarte și permise auto va putea fi efectuata in Sistemul Național Electronic…

- Ziarul Unirea Sorin Vasile, candidatul PRO Romania la primaria orașului Cugir: ”Prioritațile mele sunt legate, inainte de toate, de educație, sanatate, siguranța și prosperitate. Cugirul are potențial pentru a se dezvolta” De profesie economist, Sorin Vasile are 43 de ani, e casatorit, are un baiat…

- Primaria comunei Zabala anunța persoanele interesate ca, pentru o perioada nedeterminata de timp, taxele și impozitele locale se vor putea achita doar in conturile din Trezorerie, casieria unitații fiind inchisa. Și asta ca urmare a faptului ca, in prezent, la primarie este in desfașurare o ancheta,…