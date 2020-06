Mioveni: Condiții speciale în creșe și grădinițe Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au elaborat normele in baza carora vor fi deschise creșele, gradinițele și after school-urile. Avand in vedere aceste norme, reprezentanții Primariei Mioveni vor discuta cu factorii de decizie județeni, respectiv DSP și IȘJ Argeș posibilitatea deschiderii creșelor in orașul Mioveni de la 1 iulie. Decizia se va lua dupa o analiza de risc a situației, dupa proiectarea soluțiilor de reducerea a potențialelor imbolnaviri in creșe, totodata avand in vedere și faptul ca o parte dintre parinți, odata cu reluarea lucrului, nu au soluții pentru a asigura supravegherea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

