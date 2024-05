Stiri pe aceeasi tema

- Miodrag Belodedici, unul dintre foștii mari internaționali romani, a ramas fara permis de conducere, imediat dupa meciul de adio al Generației de Aur, disputat impotriva echipei Legendelor Lumii (3-2). Miodrag Belodedici (60 de ani) a ramas fara permis de conducere, dupa meciul de retragere a Generației…

- Tanar de 20 de ani, din Cugir, prins la volan in timp ce conducea un moped fara permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Tanar de 20 de ani, din Cugir, prins la volan in timp ce conducea un moped fara permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Vințu de Jos au depistat…

- Tanar din județul Dolj, REȚINUT de polițiștii din Blaj: A fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate Tanar din județul Dolj, REȚINUT de polițiștii din Blaj: A fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate Un tanar din județul Dolj a fost…

- La data de 09 aprilie a.c., in jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Postului de Politie Luizi Calugara, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in trafic, un vehicul, tip ATV fara a avea montata placuta cu numar de inmatriculare/inregistrare. Polițiștii au stabilit ca, vehiculul…

- Batran de 78 de ani, din Stremț, fara permis de conducere, prins de polițiștii din Galda de Jos: Conducea un ATV in toiul nopți Batran de 78 de ani, din Stremț, fara permis de conducere, prins de polițiștii din Galda de Jos: Conducea un ATV in toiul nopți Polițiștii din Galda de Jos au depistat un brarbat…

- Tanar din Alba Iulia, prins la volan fara permis de conducere. Unde a fost oprit de polițiști Un tanar din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan fara permis. Polițiștii l-au depistat in trafic, joi seara. Potrivit IPJ Alba, tanarul, de 22 de ani, din Alba Iulia, a fost oprit in…

- Un tanar din localitatea Ragu, in varsta de 21 de ani, s-a ales cu dosar penal și este cercetat penal pentru infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost prins de polițiști, duminica dupa-amiaza, in timp ce conducea o mașina deși avea avea suspendat permisul de la sfarșitul anului trecut. Tanarul a…

- Dan Ilie Morega, fostul prefect de Gorj, a fost externat recent de la psihiatrie, unde a fost internat pentru expertiza dupa ce a fost prins la volan pentru a patra oara, in 20 de zile. In cursul zilei de duminica, in urma unor imagini aparute in spațiul public, polițiștii l-au prins din nou pe Morega…